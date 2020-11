Schließlich wendet sich Brinkhaus sogar direkt an die Kanzlerin. Da gebe es noch etwas, das "ist nicht in Ordnung". Es geht um finanzielle Versprechen, die Merkel und die Ministerpräsident*innen gestern gemacht haben. Die Corona-Hilfen selbst findet Brinkhaus, wie er schnell versichert, in Ordnung. Das Verfahren aber daneben. Haushaltsrecht ist Parlamentssache.