Selbst Angela Merkel kann sich dem Druck nicht mehr völlig entziehen. Die Kanzlerin kündigte für die Bund-Länder-Beratungen am heutigen Mittwoch an, was sich zuletzt immer klarer herauskristallisiert hatte: eine vorsichtige Öffnungsstrategie, meist entlang regionaler Corona-Zahlen, aber immer mit einer "Notbremse". Man werde "mehr regionalisieren, um mehr Freiheit zu ermöglichen". Es ist ein schmaler Grat zwischen Öffnungen und drohender dritter Welle.