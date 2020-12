Man hätte vermutet, dass am Tag, an dem eine Pandemie ein Land in den Stillstand zwingt und die bislang meisten Toten zu beklagen sind, Corona das Topthema im Bundestag ist. Zumal sich die Bundeskanzlerin eine Stunde lang den Fragen der Abgeordneten stellen muss. Und das drei Tage, nachdem die ganzen Beschlüsse überhaupt erst gefallen sind und die Impfstrategie in der Kritik ist.