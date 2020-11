"Glücklicherweise gibt es jetzt Hoffnung auf Impfstoffe", so Merkel weiter. Insofern stelle sich die Frage nach einer gerechten Verteilung auch sehr konkret. "Dass wir nicht nur uns in Europa Impfstoffe sichern, […] sondern dass dies auch insgesamt für die Länder der Welt wichtig ist." Auch an dieser Stelle erwähnte Merkel abermals die WHO-Initiative ACT Accelerator, die eine faire Verteilung von Impfungen und anderen Mitteln gegen das Coronavirus weltweit sicherstellen soll, und die dort noch fehlenden "erheblichen" Mittel.