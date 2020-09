Auch Ansammlungen größerer Menschenmengen werden verboten. Darunter fallen etwa Kurse in Volkshochschulen, Treffen in Vereinen oder Fahrten in Reisebussen. Auch Gottesdienste in Kirchen werden verboten, beziehungsweise Andachten anderer Religionsgemeinschaften, etwa in Moscheen oder Synagogen.



Der Berliner Dom hatte bereits am Sonntag einen Gottesdienst ohne Besucher gefeiert und diesen im Internet übertragen. "Wir werden alles tun, was in unserer Kraft steht, um weiterhin für Sie da zu sein", teilte Stephan Harmening mit, Vorsitzender des Domkirchenkollegiums.