Merkel: Kontakte auf Minimum beschränken

Seit Anfang November gelten in Deutschland die verschärften Corona-Maßnahmen. Am Montag sind Bund und Länder in einer Videokonferenz zusammengekommen, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Eine "Trendumkehr" beim Corona-Infektionsgeschehen sei noch nicht erreicht, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Abend im Anschluss an die Beratungen.