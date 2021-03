Erst hatte die Kanzlerin Laschets Nordrhein-Westfalen im Interview bei "Anne Will" vorgehalten, das Land halte die vereinbarte Notbremse gegen die Ausbreitung von Covid-19 nicht ein. NRW begehe wie andere Länder im Grunde Gesetzesbruch. Am Morgen danach schlägt Laschet zurück, mit den Merkel-Worten, für die sie am Anfang der ersten Welle so gelobt worden ist: "Die Lage ist ernst, wir nehmen sie ernst." Was so viel heißt wie: Danke, wir brauchen keine Belehrung.