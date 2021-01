Seine vorschnelle Einführung der FFP2-Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften war ihm doch gerade erst von Sozialverbänden um die Ohren gehauen worden. Am selben Dienstag hatte sein Gesundheitsministerium korrigiert und damit begonnen, 2,5 Millionen Masken an die Kommunen zu verteilen, damit diese sie weiter an die Tafeln und Obdachlose reichen.