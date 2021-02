Mit Verweis auf die Gefahr durch Corona-Mutanten bezeichnete Merkel die Zeit bis Mitte März als "existenziell" für die weitere Entwicklung der Pandemie in Deutschland. Laut wissenschaftlichen Modellen werde sich in dieser Phase entscheiden, ob mutierte Coronaviren in Deutschland die Oberhand gewinnen. Das konkrete Verhalten der Varianten könne noch nicht vorhergesehen werden, betont die Bundeskanzlerin: