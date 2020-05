Zunächst einmal: Die Strategie und Kommunikation der Bundesregierung finde ich verständlich. Am Anfang der Pandemie standen vor allem die Tage im Fokus, in denen sich die gemeldeten Infektionen verdoppeln. Das war ein wichtiger Indikator in der Phase exponentiellen Wachstums. Wer wie etwa Kanzleramtschef Helge Braun sagt, die Verdopplungszahl muss auf über zehn, lieber zwölf oder 14 Tage steigen, sagt damit: Wir müssen raus aus dem exponentiellen Wachstum. Also: "Flatten the curve". Das ist inzwischen erreicht.