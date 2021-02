Die Erwartungen an Kanzlerin Angela Merkel haben zu ihrem Regierungsstil noch nie gepasst. Große Visionen, den Schlachtplan aus der Krise - gab es nie. Bei der Finanzkrise nicht, bei der Flüchtlingskrise nicht. Auch auf den detaillierten Öffnungsplan aus der Corona-Pandemie, an den sich der müde Rest an Zuversicht auf ein normales Leben kleben lässt, wartet man bislang vergebens.