Es sei vieles möglich gewesen in den vergangenen Wochen. Vor allem Mobilität, also Urlaub. "Aber wir sehen auch, wo wir wachsam sein müssen." Übersetzt heißt das: Leute, ihr hattet einen schönen Sommer. Aber so geht's nicht weiter. Wer künftig sehenden Auges in ein Risiko-Gebiet reist, muss in Quarantäne. Wer sich daran nicht hält, dem drohen "empfindliche Bußgelder", sagt Merkel.