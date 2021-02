Solche Bilder haben Strahlkraft: Am Valentinstag spazierte Amazon-Chef Jeff Bezos in der prallen Sonne Mexikos gemeinsam mit Freundin Lauren Sanchez am Hafen von Cabo San Lucas. Im Schlepptau eine Horde von Fotografen, die die Bilder eines der reichsten Männer um die Welt schickten. "Ich habe so viel Energie wie noch nie", wurde Bezos zitiert. Für Mexikos Tourismus-Branche sind solche Momente Gold wert.