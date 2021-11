Erkranken Menschen mit Migrationshintergrund also tatsächlich besonders häufig an Corona und müssen intensivmedizinisch behandelt werden? Verlässliche Zahlen aus Deutschland dazu gibt es nicht. Daten zur sozialen Herkunft werden in Krankenhäusern hierzulande nicht erhoben. Dass es so sein könnte, legen Untersuchungen aus den USA und Großbritannien nahe. Dort haben Menschen mit Migrationshintergrund häufig einen schlechteren Zugang zum Gesundheitssystem und schwere Verläufe.