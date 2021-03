In vielen Städten und Kreisen in NRW ist trotz einer Inzidenz von mehr als 100 ab heute ein aktuelles, negatives Schnelltestergebnis die Eintrittskarte in zahlreiche Läden und Kultureinrichtungen. Die große Mehrheit der Kommunen, für die das Gesundheitsministerium mit der Notbremse eine Rückkehr zu schärferen Maßnahmen angeordnet hatte, will diese Testoption im Rahmen von Modellprojekten umsetzen. In NRW überschreiten laut Robert-Koch-Institut 40 von 53 Kreisen und Städten den Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.