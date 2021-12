Selten ist eine Kehrtwende in der Politik so lapidar dahergekommen. Für Zwischentöne, Erklärungen, Überlegungen über Abstufungen, zuerst zum Beispiel für Ältere und Kranke, scheint keine Zeit. Das wird viel Vertrauen in die Demokratie kosten. Man kann ein Grundvertrauen in die Politik "auch ruinieren", warnte am Mittwoch Alt-Bundespräsident Joachim Gauck in der ARD.