Kingreen: Das ist eine Machtfrage. Im Moment fühlen sich viele im Modus der Ministerpräsidentenkonferenz wohl. Ohne sie könnte das Kanzleramt gar nicht mitreden. Zugleich hätten aber die Ministerpräsidenten nicht so eine große Gestaltungsmacht, wenn die gesetzlichen Grundlagen konkreter gefasst wären. Der Mechanismus gefällt also allen ganz gut, die in der Exekutive Macht und die in den jeweiligen Parlamenten die Mehrheit haben.