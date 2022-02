Andere Länder sind noch nicht soweit. Zwar ist auch Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, für Lockerungen. Er will aber die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz abwarten, am Donnerstag den Landtag informieren und dann die Öffnungen umsetzen. "Wir müssen in der Phase der Öffnung achtsam bleiben", sagte Wüst. Sie müsse so gemacht werden, "dass wir nicht in ein paar Wochen auf halbem Weg umdrehen" müssen.