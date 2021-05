Falls die Zahlen jedoch in den nächsten Tagen weiter nach unten gingen, signalisierte Müller auch die Möglichkeit von weiteren früheren Öffnungen. Dennoch betonte er, dass die Formen von Tourismus je nach Region unterschiedlich seien und deshalb unterschiedliche Regelungen bedingten. So sei die Lage in Großstädten wie etwa Berlin nochmal eine andere als auf dem Land.