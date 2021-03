Anderthalb Stunden war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in die Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zugeschaltet. Was konkret zum Thema Impfen herausgekommen ist? In der Pressekonferenz hinterher können Müller und Söder das nur vage sagen. Vieles hört sich eher nach Appellen Richtung Brüssel als nach Ergebnissen an.