B.1.1.7, entdeckt in Südengland, im Dezember erstmals unter dem Mikroskop aufgetaucht - es hat im Vereinigten Königreich tiefe Spuren hinterlassen. Mehrere Studien haben gezeigt, es ist bis zu 50 Prozent ansteckender als bislang in Großbritannien zirkulierende Varianten und Auslöser für stark steigende Infektionszahlen und Todesfälle. In vielen Intensivstationen sind kaum noch Betten frei. Um kurzfristig Entlastung zu schaffen, musste das Land wieder in einen strikten Lockdown. Bis auf Weiteres ist alles zu bis auf essenzielle Geschäfte. Und die Polizei geht härter als zuvor gegen Regel-Brecher vor.