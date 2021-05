Thapa: Genau, das war unser Fehler. Wir wären nun in einer besseren Situation, hätte die Regierung sich nicht nur auf Indien verlassen, sondern auch woanders Impfstoffe bestellt. Niemand weiß, wie lange die Krise in Indien anhält, also sollten wir uns in naher Zukunft nicht nur auf Indien verlassen. Wir müssen unsere Strategie ändern.