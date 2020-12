Auch in der Vorweihnachtszeit läuft die Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland weiter. Die am 24. November von Bund und Ländern beschlossene jüngste Maßnahmen-Runde tritt am Dienstag in den meisten Bundesländern in Kraft. Ziel ist, die Zahl an täglichen Neuinfektionen bis Weihnachten deutlich zu senken, nachdem in den verganenen Wochen vor allem eine "Seitwärtsbewegung" zu sehen gewesen sei, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Montag in Berlin sagte.