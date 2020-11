Gerade einmal einen Monat ist das her. An diesem Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut 19.990 Neuinfektionen. Wohlgemerkt: Nicht an Weihnachten, sondern am 5. November. Merkel hatte also Recht. Mehr noch: Die Wirklichkeit hat ihre Prognose längst überholt. Trotzdem verkneift sie sich öffentlich alles, was nach Rechthaberei aussehen könnte.