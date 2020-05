Noch ist nicht klar, wann die Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und der Lufthansa zu einem Ergebnis kommen. Das liegt auch daran, dass noch rechtliche Fragen offen sind. Zum Beispiel muss die EU-Kommission einem Rettungspaket zustimmen. Ein Treffen des Lufthansa-Aufsichtsrats am Montag wurde nach dpa-Informationen abgesagt.



Politisch besteht in der Bundesregierung seit einigen Tagen Einigkeit. Der Rettungsplan sieht Steuergelder von insgesamt neun Milliarden Euro für die Lufthansa vor. Der Bund will sich mit 20 Prozent direkt an der Lufthansa beteiligen. Dies läge unter der sogenannten Sperrminorität, mit der wichtige Entscheidungen blockiert werden könnten.