Ja, die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen betrug am Donnerstag 46,6. Am Freitag stieg sie aber bereits wieder leicht auf 47,1. Gerade jetzt, wo Frühlingsgefühle zu gemütlichem Beisammensein locken, wo pandemiegestresste Nerven nach Urlaub, nach Normalität lechzen, liegt es an der Politik, sturmfest und erdverwachsen zu sein. Politik mag in diesen Zeiten oft als Spielverderber dastehen. Sie muss es aber, um Weitsicht für das Allgemeinwohl zu beweisen.