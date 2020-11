Drei Knackpunkte nach dem Corona-Gipfel

Nach dem Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern ist noch eine Reihe Fragen offen. Was (halbwegs) klar ist: Was im November galt (hier die Regeln im Überblick), gilt meist auch im Dezember. Also: Restaurants, Fitness- und Kosmetikstudios bleiben zu. Friseure und Kitas haben dagegen weiter auf, Schulen auch - wobei die Länder bei sehr hohen Neuinfektionszahlen auf Wechselunterricht umstellen sollen. Aber keine Regel ohne föderale Ausnahme: In Schleswig-Holstein, wo die Infiziertenzahlen vergleichsweise niedrig sind, dürfen Nagel-, Kosmetik- und Massagestudios ab kommendem Montag wieder öffnen. Gleiches gilt für Zoos.