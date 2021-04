Ein Beispiel: Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag liegt der Inzidenzwert über 100 - die Beschränkungen treten dann am Samstag in Kraft. In vielen Landkreisen und kreisfreien Städten wird die "Bundesnotbremse" daher schon am Samstag greifen, da die Tage vor Inkrafttreten des Gesetzes mitgerechnet werden.