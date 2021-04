Immer mehr Intensivstationen kommen an ihre Belastungsgrenze. "Die Lage ist sehr ernst", sagt Prof. Gérard Krause, Epidemiologe am Helmholtzzentrum für Infektionssforschung im ZDF-Morgenmagazin. Denn man könne nicht sagen, wie lange der Anstieg der Neuaufnahmen auf Intensivstationen in der Corona-Pandemie anhalten werde.