Eigentlich hätten die Länder in ihrer Sondersitzung Einspruch gegen das geänderte Infektionsschutzgesetz erheben können. Dann hätte ein Vermittlungsverfahren zwischen den Parlamenten begonnen, die Notbremse wäre vermutlich erst in Wochen gekommen. Dass das Gesetz nun in Kraft treten kann, ist trotzdem erstaunlich.