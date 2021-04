Corona-Notbremse: So schnell dann doch nicht

Zeit für feine Zwischentöne ist derzeit keine. "Mir brennt der Kittel aufgrund der Zahlen, die wir da haben. Aber wirklich volle Kanne." Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident in Baden-Württemberg, ist also für die bundeseinheitliche Notbremse, die nun per Gesetz kommen soll. Sie soll die dritte Welle der Corona-Pandemie brechen. Ob das gelingt, ist allerdings eher fraglich.