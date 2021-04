Scholz: SPD-Länderchefs stehen zu Notbremse

Die SPD-Länderchefs stehen nach Aussagen von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) ungeachtet kritischer Äußerungen hinter der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Die Gesetzgebung werde seiner Meinung nach in der nächsten Woche "erfolgreich abgeschlossen", sagte Scholz am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Die SPD-Ministerpräsidenten "werden diesen Gesetzgebungsprozess begleiten und unterstützen", betonte Scholz.