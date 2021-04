So sollte laut Carsten Schneider, Parlamentarischer Geschäftsführer, die Ausgangssperre gelockert werden. Es solle möglich sein, sich auch nach 21 Uhr "draußen zu bewegen", also etwa Sport zu treiben. Auch könnten die Regeln für den Sport von Kindern gelockert werden. Unterm Strich würde die SPD-Fraktion und die SPD-geführten Länder das so genannte Notbremsen-Gesetz aber unterstützen: