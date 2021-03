Gegen die Notbremse sind auch große Handelsketten wie Tedi oder Kik. Sie wollen das Terminshoppen beibehalten. Und Vertreter der Reise- und Luftfahrtverkehrswirtschaft fordern, Urlaubsreisen nach Mallorca weiter zu ermöglichen. Sie argumentieren in einem Brief an Kanzlerin Merkel, der dem ZDF vorliegt, alle Reisenden würden getestet. Bei der Rückreise nach Deutschland bestehe also kein erhöhtes, sondern im Gegenteil ein verringertes Risiko, das Virus einzutragen, sagen sie.