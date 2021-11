Passiert das Corona-Gesetz den Bundestag?

Das sieht unter anderem bundesweit 3G am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln vor. Zudem sollen die Länder Maßnahmen wie Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen beibehalten können. Die Neuregelung soll Maßnahmen auch nach dem Auslaufen der epidemischen Lage ermöglichen. Kommt es im Bundesrat zur Blockade, ist ungewiss, ob die Regelung wie geplant kommende Woche in Kraft treten kann. Am Nachmittag beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie.