Anderthalb Wochen nach Schulbeginn sind die Inzidenzen in Nordrhein-Westfalen hoch und bei Kindern noch höher. Sie liegen in Städten wie Leverkusen, Solingen oder Hagen bei über 500. In Wuppertal ist jeder zehnte Schüler positiv getestet worden, viele sind in Quarantäne - trotz gelockerter Regelungen.