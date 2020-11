In einer Videokonferenz haben Bund und Länder am Montag über die Corona-Lage in Deutschland beraten. Dabei wurden viele Entscheidungen auf die kommende Woche vertagt, auch eine Entscheidung über das weitere Vorgehen an Schulen. Das begrüßt NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP). Im ZDF "heute journal" sagte er am Abend, er sei "froh", dass man sich zunächst das weitere pandemische Geschehen anschauen werde.