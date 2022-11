Als Folge lockerten die Behörden Anfang der Woche einzelne Beschränkungen. Aber an der grundsätzlichen Strategie will die Regierung festhalten. Kann sie das angesichts der Unzufriedenheit in der Bevölkerung oder wird ihr nichts anderes übrig bleiben, als sie zu ändern? Und was bedeutet Chinas weiterer Corona-Kurs für den Rest der Welt? So schätzen Experten die Lage ein: