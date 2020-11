Die Läden in Nordrhein-Westfalen müssen an den Vorweihnachts-Sonntagen sowie am Sonntag nach Neujahr geschlossen bleiben. Dies hat das Oberverwaltungsgericht Münster am Dienstag mit einem Eilbeschluss entschieden. Damit werden die von der Landesregierung vorgesehenen fünf verkaufsoffenen Sonntage untersagt. [Lesen Sie hier wie die Länder gegen die hohen Infektionszahlen vorgehen wollen.]