Die Zahl der Neuinfektionen hat am Wochenende einen neuen Rekord erreicht, die 7-Tage Inzidenz ist mit 599,6 so hoch wie noch nie. In den Krankenhäusern stieg die Zahl der Corona-Pantienten, auch auf den Intensivstationen. Aus Sorge, die Intensivstationen könnten an ihre Belastungsgrenze kommen, hat die österreichische Regierung jetzt verfügt, dass ab Montag nur noch zum Friseur oder ins Restaurant darf, wer geimpft oder genesen ist. Eine Übergangsfrist von vier Wochen gibt es für Leute mit nur einem Piks und negativem PCR-Test.