Im Osten Österreichs hat sich dem Minister zufolge die ansteckendere britische Virusvariante, die auch zu schweren Verläufen bei jüngeren Patienten führt, durchgesetzt. So stiegen die Neuinfektionen zuletzt massiv an - mittlerweile kommen täglich fast 4.000 Infektionen in ganz Österreich hinzu. In Wien lag die Inzidenz am Freitag bei 317,9.