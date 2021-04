Österreich kündigt trotz Bedenken wegen hoher Infektionszahlen für den 19. Mai eine Lockerung seiner Corona-Einschränkungen an. Praktisch alle wegen der Corona-Krise heruntergefahrenen Branchen dürfen einen Neustart wagen. Das kündigte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag an.