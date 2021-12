Sander: Wie gesagt, es ist noch relativ früh und wir haben noch nicht so viele Daten, die wir uns ansehen können. Was wir wissen ist, in Südafrika ist es so: Die haben drei sehr schlimme Wellen hinter sich. Da sind also viele Menschen, wenn nicht sogar alle schon mindestens einmal infiziert gewesen. Viele Menschen sind gestorben in Südafrika.