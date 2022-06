Virus-Varianten können weitere Unterteilungen haben, sogenannte Subtypen. Sie weisen Unterschiede bei bestimmten Proteinen auf, etwa in ihrem für die Übertragung so wichtigen Spikeprotein. Laut Experten weisen BA.4 und BA.5 im Spikeprotein eine Mutation auf, die letztlich auch eine Reinfektion erleichtern könnte.



Ein "Fitnessvorteil" der neuen Sublinien gegenüber vorherigen Varianten: Die sogenannte Immunflucht. Damit ist gemeint, dass sich das Viruserbgut verändert hat, so dass es Antikörpern von Geimpften und Genesenen besser entkommt. Die Omikron-Subtypen BA.4 und BA.5 wurden laut WHO zum ersten Mal im Januar 2022 in Südafrika festgestellt.