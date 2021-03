Bayerns Ministerpäsident Markus Söder kündigte am Mittag an, dass von Gründonnerstag (1. April) bis einschließlich Ostermontag Betriebe, Behörden und Geschäfte in Bayern geschlossen blieben. Einzige Ausnahme seien. Lebensmittelgeschäfte am Karsamstag (3. April), die dann öffnen dürfen. Der Bund würde noch Rechtsgrundlagen erarbeiten, Gründonnerstag und Ostersamstag wie Sonn- und Feiertage zu behandeln - auch was Zuschläge für Arbeitnehmer angehe.