Schmidt: Ich habe noch nicht die ganzen Beschlüsse durchgearbeitet. Einiges ist schwer zu verstehen und muss man erst einmal juristisch prüfen und dann überlegen, wie man es umsetzt. Erst wenn das erfolgt ist, werde ich mit meinem Stadtrat entscheiden, wie wir darauf reagieren. Also wenn am Samstag der Lebensmitteleinzelhandel öffnen darf, was ist darunter zu verstehen? Muss ich dann Discounter, andere Dienstleistungen wieder schließen? Was passiert damit nach Ostern?