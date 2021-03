Die bekanntgewordenen Pläne von Bund und Ländern, wegen der Corona-Pandemie Mallorca-Urlaub über Ostern nachträglich wieder durch Testpflicht und Quarantäne zu erschweren, stoßen auf massive Kritik seitens der Tourismusindustrie. "Unverhältnismäßig" sei die Verschärfung, die Bund und Länder da vorhaben, schreiben Deutscher Reiseverband und Luftverkehrswirtschaft an die Ministerpräsidentenkonferenz und das Bundeskanzleramt in einem Brief, der dem ZDF exklusiv vorliegt. "Der angedachte Beschluss zielt offenkundig u.a. darauf ab, Osterreisen nach Mallorca zu verhindern", so die Verbände.