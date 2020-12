Israels stellvertretender Gesundheitsminister Yoav Kisch sagte am 17. Dezember, man überlege bei einem Überschuss an Impfdosen Mengen an die palästinensische Autonomiebehörde weiterzugeben. "Sollten wir feststellen, dass Israels Bedarf gedeckt ist und wir zusätzliche Fähigkeiten haben, werden wir sicherlich in Erwägung ziehen, der palästinensischen Autonomiebehörde zu helfen."



Eine Option sollen dabei die rund 1,5 Millionen Dosen des russischen Sputnik V-Impfstoffs, die über das Jerusalemer Krankenhaus Hadassah eingekauft wurden, berichtet das Nahost-Fachportal "Al-Monitor". Weil Sputnik V bislang keine Zulassung durch das israelische Gesundheitsministerium erhalten habe, drohten die Impfdosen andernfalls ungenutzt verfallen.



Fraglich ist jedoch, ob das Pariser Protokoll über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Israel und Palästina von 1995 die Weitergabe eines solchen nicht zugelassenen Medikaments erlaubt.