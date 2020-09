Coronavirus - Grand Place in Brüssel verwaist

Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

In Belgien gilt von Mittwochmittag an eine fast dreiwöchige Ausgangssperre. Ausnahmen gebe es nur für unbedingt nötige Dinge, sagte Regierungschefin Sophie Wilmes nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Brüssel.



Bereits am Donnerstag hatte das Gremium die Schließung aller Cafes und Restaurants beschlossen. Zahlreiche Läden bleiben geschlossen und der Schulunterricht wird komplett eingestellt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen.