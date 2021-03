Kanzlerin Angela Merkel warnt davor, in der Corona-Pandemie in überwunden geglaubte Rollenmuster zurückzufallen. Es seien doch wieder vermehrt Frauen, die den Spagat zwischen Homeschooling und dem eigenen Beruf meisterten, sagte Merkel in ihrem Podcast.



Im Gesundheitsbereich seien über 75 Prozent der Beschäftigten Frauen, aber nur knapp 30 Prozent in den Führungspositionen. Es gehe um nicht mehr, aber auch nicht weniger als um gleiche Chancen. Dazu gehöre: Frauen müssten so viel verdienen können wie Männer.